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Новым главой Туапсинского района Кубани назначен Сергей Бойко

Туапсинский районный совет депутатов избрал новым главой муниципалитета Сергея Бойко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках процедуры конкурса у господина Бойко был один конкурент — глава Новомихайловского поселения Андрей Орлов. В результате тайного голосования выбор депутатов райсовета был сделан в пользу Сергея Бойко.

Сообщается, что новый глава района — уроженец Туапсе. Ему 35 лет. Имеет диплом Московского государственного университета. Работал руководителем ряда коммерческих структур. С текущего года занимал должность первого замглавы администрации Туапсинского района.

В ходе выступления перед депутатами Сергей Бойко к приоритетным задачам в своей работе отнес инвестпроекты, развитие ЖКХ, курортной и дорожной инфраструктур.

Ранее сообщалось, что депутаты совета Туапсинского района приняли отставку главы муниципалитета Виталия Мазинова в июле 2022 года. Предшественник Сергея Бойко уволился «по собственному желанию».

Анастасия Назарова

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