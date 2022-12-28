Главгосэкспертиза согласовала проект котлована метро на Сенной площади

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по обустройству котлована станции «Сенная» (этап № 2.3 проекта продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде). Ранее через госэкспертизу прошла документация по созданию монтажного котлована в тупиках за станцией “Горьковская”».

Таким образом Главгосэкпертиза России одобрила основные этапы проекта, необходимые для обустройства стартовых котлованов и монтажа в них щитов для проходки тоннелей к новой проектируемой станции на Сенной площади.

В группе компаний «Моспроект-3», подрядившейся за 35,5 млрд руб. строить метро в Нижнем Новгороде, сообщили, что получены положительные заключения Главгосэкпертизы на проектно-сметную документацию по трем новым этапам работ основного периода. Ранее эксперты уже выдали положительные заключения по четырем подготовительным этапам. Строительные работы на объекте начнутся в 2023 году.

Иван Сергеев