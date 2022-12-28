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обновлено 11:01

Руководителя образовательного учреждения в Глазове осудили за фиктивные трудоустройства

В Удмуртии вступил в законную силу приговор в отношении руководителя одного из образовательных учреждений Глазова. Женщину признали виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, что подозреваемая фиктивно трудоустроила в возглавляемую ей организацию третьих лиц. Свои обязанности они не исполняли, а учреждению был нанесен ущерб. Отмечается, что действовала осужденная из корыстной заинтересованности.

Женщина причиненный ущерб возместила в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде штрафа.

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