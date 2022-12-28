ВС РФ оставил в силе решение о возвращении в федеральную собственности кинотеатра «Победа»

Верховный суд РФ утвердил решения о возвращении кинотеатра «Победа» в Саратове в федеральную собственность. Об этом сообщил сегодня комитет культурного наследия региона.

Дело о возвращении в госсобственность из частных рук объекта культурного наследия, известного в городе как кинотеатр «Победа», длится с весны 2021 года. Территориальное управление Росимущества в Саратовской области обратилось в арбитражный суд региона с иском о признании ничтожной сделки по передаче здания и земельного участка под ним в частную собственность. Суд удовлетворил требования и постановил истребовать спорное имущество из чужого незаконного владения в федеральную собственность. Собственники обжаловали решение в судах апелляционной и кассационной инстанций, однако оно было оставлено в силе.

Ответчики также направили жалобу в Верховный суде РФ, однако инстанция не усмотрела оснований для ее передачи в судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, и решение о передаче спорного имущества в федеральную собственность оставлено в силе.

Марина Ковалева