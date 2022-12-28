В Сочи на время новогодних праздников приостановят все дорожные работы

С 29 декабря по 7 января включительно в Сочи приостановят ремонт всех автодорог по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Все проезжие части в городе освободят от дорожно-строительной техники, оборудования и применяемых материалов. С 29 декабря в Сочи также приостановят все восстановительные работы на оползневых участках по улицам Целинная и Джапаридзе.

«В целях недопущения образования заторовых ситуаций на автомобильных дорогах, связанных с проведением ремонтных работ, было принято решение приостановить все строительно-монтажные работы на период праздничных дней», - отметили в департаменте.

Также отмечается, что на время новогодних праздников маршрут №36 «Морвокзал Сочи - ост. к/т Юбилейный - ул. Целинная» будет следовать до конечного остановочного пункта по улице Целинной.

Татьяна Ручкина

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