Мэрия Уфы подписала концессионные соглашения по строительству трех спортивных объектов

Администрация Уфы подписала концессионные соглашения с ООО «Физра» и ООО «Мед» по строительству трех спортивных объектов.

«Физра» намерена возвести два физкультурно-оздоровительных центра с крытыми футбольными манежами на Дуванском бульваре и на улице Максима Рыльского, «Мед» — универсальный спортивный комплекс на пересечении улиц Генерала Кусимова и Правды в Демском районе.

Общий объем инвестиций составит порядка 600 млн руб., финансирование планируется из средств федерального, регионального бюджетов и за счет инвесторов.

Предварительная стоимость строительства спортивного комплекса «Мед» оценивается в 403,2 млн руб. В нем планируется оказывать платные физкультурно-оздоровительные услуги населению, включая баскетбол, волейбол, бадминтон, мини-футбол, художественную и спортивную гимнастику, единоборства, гандбол и другие. Концессия по проекту заключена на 21 год.

Стоимость двух центров спорта «Физра» составит по 132,2 млн руб. Срок концессии — 22 года.

Влада Шипилова

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