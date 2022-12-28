Омбудсмен по правам человека в России потребовала проверить законность ареста пожарного в Кемерове

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что требует проверить обоснованность ареста пожарного инспектора Романа Плета после пожара в частном приюте на улице Таврической в Кемерове, где погибли 22 человека. По словам омбудсмена, к ней обратились жители Кузбасса, которые считают, что пожарный инспектор не по своей вине не смог проверить соблюдение в приюте правил пожарной безопасности. Инспектора не пустили в здание руководители данной организации.

«По результатам расследования аналогичных трагедий прослеживается закономерность: заведения не имели какого-либо официального правового статуса, зачастую собственники препятствовали проведению проверки правил пожарной безопасности, мотивируя незаконным проникновением на частную территорию. Мы уже выходили с инициативой о введении обязательного лицензирования деятельности частных домов для пожилых и приютов для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также лиц без определенного места жительства. Важно, чтобы за нарушение прав человека несли ответственность действительно виновные, а не «стрелочники»», - отметила госпожа Москалькова.

Инспектор пожарного надзора Роман Плет арестован на два месяца. Он стал фигурантом уголовного дела о халатности, повлекшей смерть людей. Следствие считает, что инспектор не проверил приют на соблюдение норм пожарной безопасности. В «доме милосердия», открытом более трех лет назад, ночью 24 декабря произошел пожар, в котором погибли 22 человека. Роман Плет отрицает обвинения. Также по решению Центрального райсуда Кемерова отправлен в СИЗО на два месяца 31-летний владелец частного приюта для людей в сложной жизненной ситуации Андрей Смирнов. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Андрей Смирнов признал вину и раскаялся.

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Лолита Белова