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Бакальское рудоуправление погасило долги по зарплате работников

ООО «Бакальское рудоуправление» в полном объеме погасило задолженность по зарплате работников, связанную с неполным расчетом за ноябрь. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Челябинской области, которая зафиксировала на градообразующем предприятии Бакала напряженную ситуацию.

В Бакальском рудоуправлении применен режим неполной занятости, более 300 работников находятся в простое. На специальном совещании, посвященном ситуации, представители предприятия сообщили, что финансовое состояние ухудшилось из-за сокращения спроса и цен на железорудное сырье, а также в результате резкого увеличения стоимости запчастей и расходных материалов. Работодатель подчеркнул, что сейчас увольнение работников не планируется, а зарплату за ноябрь сотрудники получат до конца декабря. Содействие в поиске потребителей продукции предприятию пообещало оказать Министерство промышленности Челябинской области.

ООО «Бакальское рудоуправление» (входит в группу компаний НПРО «Урал») является градообразующим предприятием в моногороде Бакал Саткинского района. На предприятии работает менее 1 тыс. человек. Арбитражный суд Челябинской области в 2019 году рассматривает дело о банкротстве предприятия. Заявления подали порядка 27 кредиторов. Ни одно из них пока не удовлетворено.

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