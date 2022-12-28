Самолеты из Стригино будут летать по 22 направлениям в новогодние каникулы

Рейсы по 22 направлениям будут доступны из нижегородского аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») в новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как и в том году, по России будет доступно 17 направлений: в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Мурманск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу, Челябинск.

В международном сообщении будет доступно пять маршрутов: в Алматы, Анталью, Дубай, Ереван и Стамбул. Год назад в новогодние праздники рейсы выполняли по 11 зарубежным направлениям.

Анастасия Еремина