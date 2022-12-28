Никто не заинтересовался комплексной застройкой 3 га в липецком Ельце

На торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в микрорайоне «Черная слобода» второго по числу населения Липецкой области города Елец не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документации.

Мэрия Ельца планировала отдать под застройку 3,1 га, ограниченных улицами Сергея Пятницких, Бориса Сидельникова, Сергея Богатикова и Владимирской. Начальная цена составляла 8,3 млн руб., шаг аукциона — 413,9 тыс. руб.

Договор на КРТ планировалось заключить на семь лет. На участке возможно строительство домов (индивидуальные, многоквартирные, а также блокированная застройка) высотой до четырех этажей, учреждений образования и магазинов той же этажности. Общая площадь застройки определена в минимум 16 тыс. кв. м, из них 12,4 тыс. жилая и 3,6 тыс. нежилая. Коэффициент плотности застройки составляет 1,9. Также обязательно строительство детсада на 40 мест.

О первых успешных липецких торгах на комплексное развитие читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Александр Прытков

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