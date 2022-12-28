Подготовку к строительству Южного транзита в Новосибирске планируется завершить в 2025 году

Минтранс Новосибирской области планирует в первом квартале 2023 года возобновить конкурс на подготовку проекта Южного транзита в Новосибирске, сообщил журналистам в среду министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

Получить заключение экспертизы проектно-сметной документации власти региона, по его словам, рассчитывают до конца 2025 года. К этому времени, отмечает министр, будет понятна схема финансирования работ.

Как сообщалось, конкурс по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по строительству Южного транзита был объявлен 10 ноября с начальной ценой 880,1 млн руб., но в конце ноября был отменен. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснял это решение «нестабильностью, связанной, в том числе с геополитикой, и с тем, что не все проектные организации справляются с предлагаемым им объемом работы». Необходимость строительства Южного транзита обсуждается с 2014 года. Трасса протяженностью 22,3 км должна уменьшить интенсивность движения на дорогах Новосибирска и освободить город от пробок.

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Дарья Решетникова