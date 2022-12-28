Суд в Сургуте возобновил следствие по делу Раисы Мамедовой о возбуждении ненависти к русским

Судья Сургутского городского суда (Ханты-Мансийский автономный округ) возобновил судебное следствие по уголовному делу уроженки Азербайджана Раисы Мамедовой, которую обвиняют в возбуждении ненависти по национальным признакам (ч.2 ст. 282 УК РФ) из-за оскорблений русских в домовом чате.

В пресс-службе суда «Ъ-Урал» пояснили, что решение возобновить следствие связано с тем, что Раиса Мамедова уже в ходе прений начала менять показания. Если раньше она признавала вину полностью, то сейчас частично, что также расходится с позицией ее адвоката.

При этом сегодня в ходе прений прокурор запросил для женщины три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Однако, с учетом возобновлением судебного следствия, позиция гособвинения может измениться и в ходе повторных прений может быть запрошен иной приговор.

Напомним, причиной уголовного преследования стали голосовые сообщения Раисы Мамедовой, которые она отправила в общедомовой чат в ответ на видео, на котором сосед ругает ее детей за порчу лифта в доме. В голосовых сообщениях женщина оскорбительно высказалась и в отношении соседа, и в отношении русских. На следующий день она записала видео с извинениями, чем вызвала волну гневных комментариев и требования проверить ее слова на возбуждение ненависти. Это поддержал и мэр города Андрей Филатов.

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