УФАС отменило итоги закупки хирургических нитей для 29 больниц Башкирии на 10 млн рублей

Управление ФАС по Башкирии признала обоснованной жалобу ООО «Уральский центр шовных материалов» на совместную закупку хирургических нитей для 29 медучреждений Башкирии. Начальная цена контракта составляла 10,4 млн руб. По итогам аукциона 20 декабря победителем был определен уфимский индивидуальный предприниматель Роман Орлов.

«Уральский центр шовных материалов» заявил, что в описании объекта закупки указан неверный код товара. Медучреждениям необходима хирургическая нить, покрытая антимикробным веществом, однако указанный в документации код товара принадлежит нити без содержания антимикробных материалов.

Антимонопольное ведомство предписало отменить протоколы и внести изменения в документацию до 20 января. Также будет возбуждено административное дело по факту нарушения порядка проведения закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ч. 1.4 ст.7.30 КоАП), что влечет наложение штрафа в размере 15 тыс. руб. на должностных лиц и 50 тыс. руб. — на юридических.

ООО «Уральский центр шовных материалов» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2014 году. Компания специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Учредитель — Александр Кузнецов. По итогам 2021 года выручка компании составила 10,4 млн руб., чистая прибыль — 930 тыс. руб.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте