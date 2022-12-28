«В Парках Ижевска мы организовали 500 мероприятий»

«Ъ-Удмуртия» запустил проект «ГОДные итоги», где предприниматели, представители власти и эксперты отвечают на три важных вопроса этого года. Они рассказали о главных цифре, выборе и желании уходящего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин

Генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин



— Назовите главную цифру года 2022

— 2022 год стал годом стабильного развития для «Парков Ижевска». К 2022 году мы привлекли 1 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов. Оборот бизнеса в парках составил 1,5 млрд рублей. На наших площадках мы организовали 500 мероприятий, при этом затратив 0 рублей из бюджета города. За этими цифрами — последовательная работа по созданию и управлению общественными пространствами, большая отдача команды «Парков Ижевска», активная вовлеченность горожан. Любовь к своему делу, совершенствование профессионального уровня и постоянное движение вперед — принципы, которым мы следуем в нашей работе.

— Каким был ваш главный выбор года?

— Год выдался непростым. Именно поэтому свою основную задачу мы видели в создании позитивных эмоции, особенно для тех, кому сейчас непросто. Главным выбором года стало сохранение и усиление наших благотворительных программ. По-прежнему мероприятия в парках проходят бесплатно. В 2022 году 2 314 человек бесплатно побывали на теплоходной прогулке, а 839 ребят — прокатились на аттракционах. Это ветераны, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети наших земляков, участвующих в специальной военной операции.

10 декабря мы завершили благотворительную акцию «Согревай добром». На протяжении месяца ижевчане приносили теплые вещи, игрушки, канцтовары для эвакуированных жителей, проживающих в Белгородской области, куда в ближайшее время собранные вещи будут направлены.

Совсем скоро стартует наш новогодний проект — «Елка желаний». В этом году 40 ребят получат подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Также накануне Нового года пройдут благотворительные праздники и спектакли.

— Какое ваше главное новогоднее желание?

— Главное новогоднее желание команды «Парков Ижевска» — это продолжение нашей ежедневной работы: мы очень хотим, чтобы в любимом городе, в нашей замечательной республике и во всей стране создавалось как можно больше красивых, комфортных, благоустроенных парков, скверов, общественных пространств самого разного формата. Чтобы каждому человеку здесь было интересно, чтобы каждый нашел здесь тот вид отдыха, который ему необходим. А мы приложим максимум сил, знаний и любви к своему делу, чтобы это реализовать!