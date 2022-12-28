Новосибирский завод «Сиблитмаш» возглавила бывший депутат заксобрания

Генеральным директором машиностроительного завода «Сиблитмаш» (Новосибирск) назначена Лариса Шашукова, следует из материалов «СПАРК-Интерфакс». Она сменила на этом посту умершего 15 декабря на 70-м году жизни совладельца ООО «Сиблитмаш» Анатолия Масалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Госпожа Шашукова ранее занимала на заводе должность заместителя гендиректора по экономике. До сентября 2020 года она также была депутатом законодательного собрания Новосибирской области.

Завод «Сиблитмаш» – машиностроительное предприятие, специализируется на производстве оборудования для литья чугуна. Выручка ООО «Сиблитмаш» в 2021 году составила 1,18 млрд руб., чистая прибыль – 19,4 млн руб.

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Дарья Решетникова