В Новосибирске прошла приемка парка «Арена» возле строящегося ЛДС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел техническую приемку парка «Арена», расположенного у строящегося ЛДС. Как отметил глава города, площадка выглядит эффектно в темное время суток, когда включается подсветка. «Здесь много чего сделано, что, может быть, в зимнем варианте не очень заметно, но летом предстанет во всей красе. Потому что высажены новые деревья. Когда зацветет всё, будет отлично выглядеть», - отметил Анатолий Локоть во время приемки.

По данным городской администрации, парк «Арена» расположен на участке площадью более 15 га. На его территории расположены спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, зоны для семейного отдыха и массовых мероприятий.

Большая часть строительства была выполнена в прошлом году. В этом году на территории парка высадили деревья, кустарники и многолетние растения, установили опоры освещения, малые архитектурные формы. Подготовлены волейбольная и смотровая площадки.

Парк является частью комплекса ЛДС, строительство которого было запланировано к молодежному чемпионат мира по хоккею в декабре 2022 года. Сроки ввода объекта после отмены спортивного мероприятия не раз меняли. На последней пресс-конференции 16 декабря губернатор региона Андрей Травников сообщил, что арена не откроется для зрителей в 2022 году.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова