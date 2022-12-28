Для устранения последствий непогоды в Краснодаре начала дежурить водооткачивающая техника

Из-за сильного дождя на улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника для устранения локальных подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас спецтехника работает по четырем улицам: Тенистой, Бульвар Строителей, Мусоргского и Ивановской. Организовано дежурство на участках, где периодически возникают подтопления, а также при поступлении заявок от жителей. При необходимости на улицы города готовы выйти 20 единиц спецтехники и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

В мэрии сообщили, что за ситуацией круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства и ЕДДС. Они выявляют локальные подтопления и направляют туда водооткачивающую технику.

Ранее синоптики предупреждали, что 28 декабря в Краснодарском крае ожидаются местами сильные дожди, мокрый снег и в отдельных районах гроза.

Татьяна Ручкина

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