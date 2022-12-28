ФАС выявила нарушения на вторых торгах по достройке медцентра «Титаник» в Орле

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала обоснованными все три жалобы на повторные торги по поиску подрядчика на разработку проекта и завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, более известного как «Титаник». Это следует из документации о закупке.

На сам конкурс никто не заявился, но его документацию обжаловали московское ООО СК «Инвест групп», столичный и курский индивидуальные предприниматели Владимир Саломатин и Виталий Юрченко. Все они указали на отсутствие раздельной стоимости проектирования, строительства и поставок оборудования, что, по мнению заявителей, нарушает законодательство о контрактной системе.

ФАС с доводами жалобщиков согласилась, а также выявила признаки административного нарушения в порядке осуществления закупки (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. штрафа). Ведомство по жалобе «Инвест групп» выдало предписание и потребовало не только привести извещение о проведении конкурса к требования законодательства, но и назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

В то же время власти уже нашли подрядчика другим способом — через сбор предложений о готовности завершить строительство за 3 млрд руб. Из поступивших 12 заявок было выбрано подмосковное ООО «Стрела», которое оценило работы в 2,99 млрд руб. Применение такого способа выбора поставщика глава регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин объяснял тем, что ситуация «не позволяет заказчику обеспечить» проведение еще одних торгов в 2022 году и гарантировать освоение заложенных на проект 1 млрд руб. в этом году.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Стрела" дотянулась до "Титаника"».

Александр Прытков

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