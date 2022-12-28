Морпорт Сочи ведет переговоры о сотрудничестве с иностранными судовладельцами

Руководство морского порта Сочи ведет переговоры о сотрудничестве с зарубежными судовладельцами, в том числе европейскими. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора морпорта Юрия Владимирова.

Он отметил, что предприятие также ведет организацию перевозок, в частности, с турецкими предпринимателями. По его словам, судовладельцы сами выходят с предложениями. Юрий Владимиров подчеркнул, что сейчас нет серьезных препятствий для взаимодействия с иностранными судами.

В 2023 году планируется возобновить морское пассажирские сообщение между Сочи и Турцией. Также планируется перевозить автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы.

Татьяна Ручкина

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