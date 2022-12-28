Рустам Минниханов подписал закон о бесплатной юридической помощи для семей мобилизованных

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об оказании бесплатной юридической помощи для мобилизованных жителей и их семей. Документ опубликован на сайте правовой информации.

23 декабря на заседании Госсовета Татарстана депутаты поддержали внесение изменений в закон об оказании бесплатной юридической помощи.

Теперь, согласно документу, бесплатную юридическую помощь смогут получать жители, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, а также отправились добровольцами на спецоперацию. Кроме того, на это могут претендовать и их семьи.

"Ъ-Казань"