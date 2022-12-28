«Пермские ворота» поставили на баланс краевого УКСа

Требующий ремонта арт-объект «Пермские ворота» передан с баланса музея современного искусства PERMM в ведение управления капитального строительства Пермского края. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на директора музея Наилю Аллахвердиеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Стоимость работ составляет около 11 млн руб. Эти расчеты были сделаны по итогам аудита объекта. Мы передали его на баланс организации, которая занимается непосредственно строительством, и надеемся, что за музеем сохранится надзорная функция»,— рассказала госпожа Аллахвердиева.

«Пермские ворота» — наиболее масштабный проект времен пермской культурной революции. Его создал Николай Полисский для пермского музея современного искусства PERMM. «Ворота» представляют собой хаотично скрепленные еловые бревна, образующие букву «П». Высота объекта — 12 м. При строительстве было использовано 5,2 тыс. бревен. Стоимость проекта составила 9 млн руб. Находится у центрального железнодорожного вокзала города — Пермь II, в сквере 250-летия Перми («Парке камней»). Объект был возведен в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» и открыт 8 июня 2011 года.

В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными. Планировалось, что объект отремонтируют до конца 2022 года.