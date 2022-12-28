Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:10

«Пермские ворота» поставили на баланс краевого УКСа

Требующий ремонта арт-объект «Пермские ворота» передан с баланса музея современного искусства PERMM в ведение управления капитального строительства Пермского края. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на директора музея Наилю Аллахвердиеву.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Стоимость работ составляет около 11 млн руб. Эти расчеты были сделаны по итогам аудита объекта. Мы передали его на баланс организации, которая занимается непосредственно строительством, и надеемся, что за музеем сохранится надзорная функция»,— рассказала госпожа Аллахвердиева.

«Пермские ворота» — наиболее масштабный проект времен пермской культурной революции. Его создал Николай Полисский для пермского музея современного искусства PERMM. «Ворота» представляют собой хаотично скрепленные еловые бревна, образующие букву «П». Высота объекта — 12 м. При строительстве было использовано 5,2 тыс. бревен. Стоимость проекта составила 9 млн руб. Находится у центрального железнодорожного вокзала города — Пермь II, в сквере 250-летия Перми («Парке камней»). Объект был возведен в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» и открыт 8 июня 2011 года.

В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными. Планировалось, что объект отремонтируют до конца 2022 года.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...