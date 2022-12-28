В Челябинской области оливье подорожал на 8,7% за год

Покупка ингредиентов для салата «оливье» в Челябинской области обойдется на 8,7% дороже, чем в прошлом году. Средняя стоимость новогоднего салата составляет 491 руб., что почти на 40 руб. больше, чем годом ранее. Индекс оливье рассчитал Челябинскстат.

По сравнению с прошлым годом почти на 11% подорожала вареная колбаса, на 15% зеленый горошек и маринованные огурцы, на 10% майонез. При этом примерно на треть подешевели картофель и морковь. Также на 6,5% снизилась стоимость яиц.

Кроме того, Челябинскстат подсчитал индекс сельди под шубой. Он составил почти 4% к прошлому году. Цена выросла за счет подорожания селедки – на 19%, а также майонеза и лука (+2%). Остальные ингредиенты снизились в цене от 6,5% до 36%.