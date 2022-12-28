Прозаика из Югры исключили из «Союза писателей России» за критику спецоперации на Украине

Из Ханты-Мансийской окружной организации «Союза писателей России» за критику специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации исключили писателя-прозаика Павла Черкашина. Об этом сообщил председатель организации Игорь Ширманов на своей странице во «ВКонтакте». За исключение писателя проголосовали 30 человек, против — трое, а один человек воздержался.

В югорском «Союзе писателей» сообщили, что Павел Черкашин распространял клевету об армии России во соцсетях, призывал «против мобилизации», и совершал «прочие антироссийские действия в условиях специальной военной операции по освобождению Украины от неонацистов и войск НАТО».

Павел Черкашин так же проголосовал за свое исключение из организации.

Писатель родился в 1972 году в селе Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа. Автор 84 книг поэзии, прозы и литературных переводов, изданных в России, Латвии, Франции, США и Канаде. С 2000 года является членом «Союза журналистов России», а в «Союз писателей» вступил в 2003 году.

Отметим, Павел Черкашин — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Имеет военные награды, в том числе благодарность от Владимира Путина. Кроме того, на протяжении восьми лет он работал в органах внутренних дел.

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