«Сервис-Телеком» купил две компании с башнями сотовой связи в Белгородской и Воронежской областях

Инфраструктурная компания «Сервис-Телеком» купила двух региональных операторов антенно-мачтовых сооружений (АМС) — «Опора Телеком» и «Дача на связи», которые вместе владеют 500 объектами в Санкт-Петербурге, Белгородской, Воронежской, Ленинградской и Пензенской областях. Об этом «Ъ» сообщили представители сторон.

Сумма сделки не раскрывается. По оценке экспертов, в среднем одна башня стоит около 4 млн руб., а вся сделка могла составить порядка 2 млрд руб.

В результате общий портфель «Сервис-Телекома» превысит 19 тыс. объектов связи. В 2021 году компания купила у «Вымпелкома» (управляет мобильным оператором «билайн») 100% АО «Национальная башенная компания», которое владеет 15,4 тыс. АМС. Кроме того, у «Сервис-Телекома» было 2,5 тыс. башен. Общее число опор компания планировала увеличить за счет стройки до 23 тыс. за несколько лет.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Сервис-Телеком" забашнял».

Никита Королев, Юлия Тишина, Александр Прытков

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