Энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения поселка Шершни в Челябинске

Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили реконструкцию энергообъектов распределительной сети 10 кВ в поселке Шершни Центрального района Челябинска, расположенном в западной части города.



Обновление электросетевой инфраструктуры позволило разгрузить существующие воздушные линии электропередачи, которые не справлялись с возросшей нагрузкой на сети.

Для повышения надежности схемы и качества электроснабжения специалисты «Россети Урал» разработали программу мероприятий по реконструкции сети электроснабжения поселка Шершни.

Электроснабжение поселка осуществляется от воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ, к которой подключены 15 трансформаторных подстанций. В точке подключения ВЛ 10 кВ энергетики произвели замену ячейки с масляным выключателем на современную с вакуумным выключателем. В ходе работ также заменены 3 коммутационных аппарата устаревшего типа на современные, установлен дополнительный пункт автоматического секционирования на базе реклоузера, выполнен ремонт кабельного вывода ЛЭП с заменой 10 метров кабеля и установлена новая опора взамен дефектной.

Сумма вложений «Россети Урал» - «Челябэнерго» составила 420 тыс. рублей. Выполненная реконструкция позволит повысить надежность электроснабжения жителей и в дальнейшем минимизировать количество аварийных отключений электроэнергии в поселке Шершни с населением порядка 3000 человек.