РЭО и X5 Group договорились об установке фандоматов в челябинских «Пятерочках»

Российский экологический оператор и розничная сеть X5 Group подписали соглашение о сотрудничестве и совместном развитии сети фандоматов в регионах. Как сообщает РЭО, на первом этапе установка автоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок планируется в Челябинске. За сдачу тары участникам будут начислять бонусные баллы «Пятерочки».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что фандоматы «позволяют до 100% извлекать пластик и алюминий». «Однако речь не только о популяризации РСО, увеличении процента извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов, но и формировании нового рынка в рамках циклической экономики, - говорит он. – Более того, фандоматы несут и большую просветительскую функцию, демонстрируя людям пользу и стимулы для раздельного сбора. В партнерстве с X5 Group фандоматы будут установлены в Челябинской области. Со стороны РЭО будет обеспечен контроль за функционированием фандоматов».

Уточняется, что всего будет размещено более 180 пунктов сбора, которые появятся в магазинах «Пятерочка», а также появятся на территории социальных, спортивных и других объектов областного центра.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов отметил, что реализация проекта «может значительно сократить количество отходов и сделать ответственное потребление доступным в таком большом городе, как Челябинск», и «если проект окажется эффективным, масштабирование на новые регионы позволит создать хорошую синергию за счет активного присутствия X5 в большом количестве регионов».

Установкой, поддержкой эксплуатации и вывозом собранной тары будет заниматься региональный оператор по обращению с отходами – «Центр коммунального сервиса».