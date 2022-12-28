Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки трех рейсов в аэропорту Абакана

Абаканской транспортной прокуратурой начаты проверочные мероприятия по факту задержки трех авиарейсов в Москву и Новосибирск. По данным международного аэропорта Абакана имени В.Г. Тихонова, вылеты не состоялись в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Задержка объявлена на четыре и более часов трех рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Аэрофлот».

Вылета ожидают 398 пассажиров, из них 38 детей. По данным метеослужбы, в городе переменная облачность, без осадков, температура воздуха минус 15 градусов, гололед.

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Лолита Белова