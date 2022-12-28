Мэру Рубцовска продлили полномочия еще на пять лет

Дмитрий Фельдман во второй раз избран главой Рубцовского городского округа на пять лет. Решение было принято на сессии городского Совета депутатов. Кандидатуру господина Фельдмана поддержали все 24 присутствующих на заседании депутата. Всего на конкурс по выборам мэра заявились пять человек. Помимо действующего главы, в их числе: замначальника управления по ЖКХ и экологии администрации города Анатолий Торгов, общественный деятель Дмитрий Дмитриев, экс-зампред Рубцовского горсовета Владимир Бачурин и активист от ЛДПР Алексей Граф.

Дмитрий Фельдман возглавляет Администрацию города Рубцовска с 2017 года. Ранее свою поддержку Фельдману высказала «Единая Россия».

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Лолита Белова