Мишустин поручил создать военный учебный центр при ТюмГУ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать военные учебные центры при 16 российских университетах, включая Тюменский государственный университет (ТюмГУ). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В начале о подобного центра рассказывал ректор тюменского вуза Иван Романчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В военных центрах при вузах готовят кадровых офицеров, которые после получения высшего образования сразу смогут служить по контракту. В данный момент в России около 100 университетов, при которых открыты центры.

В декабре Минобрнауки РФ сообщило о разработке модуля об основах военной подготовки для включения в образовательные программы в вузах. В модуль входят разделы об основных направлениях развития РФ, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и другие разделы.

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