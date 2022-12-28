В Красноярском крае женщина получила маткапитал за несуществующих детей-близнецов

Полиция Красноярского края завершила расследование уголовного дела о махинациях с получением материнского капитала, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Обвиняемой по делу проходит 31-летняя жительница Кузбасса. Она, по версии следствия, сообщила в органы загса Красноярского края недостоверную информацию о рождении в домашних условиях девочек-близняшек. Эти данные подтвердили лжесвидетели.

В дальнейшем женщина направила в Пенсионный фонд документы на получение маткапитала, не имея детей, указанных в свидетельствах о рождении. Обвиняемая обналичила маткапитал, оформив договор на покупку жилья у родственника. Таким образом, ей удалось похитить свыше 450 тыс. руб., рассказали в полиции.

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Илья Николаев