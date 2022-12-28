Утвержден проект создания Национального центра Виктора Астафьева в Красноярском крае

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект Национального центра Виктора Астафьева. Комплекс в честь советского и российского писателя будет построен на его родине – в селе Овсянка Красноярского края.

Национальный центр будет представлять собой четырехэтажное (с учетом подвальных помещений) здание, говорится в сообщении ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Он расположится напротив дома-музея писателя, рядом с музеем повести «Последний поклон». Общая площадь комплекса составит около 2 тыс. кв. м.

Национальный центр планируется открыть к 100-летию Виктора Астафьева, которое будет отмечаться 1 мая 2024 года. «В бюджете края предусмотрены средства на разработку проектной документации, а также на первый этап строительства. Однако точная стоимость реализации проекта будет определена по итогам госэкспертизы, расходы на строительство будут скорректированы и запланированы в бюджете региона на текущий и на следующий год»,– сообщала пресс-служба правительства Красноярского края в июле этого года.

Село Овсянка на берегу Енисея входит в состав Дивногорска. В настоящее время там проживает около 2,2 тыс. человек.

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Валерий Лавский