Замглавы МИД РФ: НАТО через Украину раздает цифровое оружие

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов считает, что Украина представляет угрозы в информационном пространстве и они носят «универсальный характер». По мнению дипломата, НАТО «по сути, осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия».

«Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство»,— сказал замминистра «РИА Новости».

Из сообщения агентства неясно, что господин Сыромолотов подразумевает под «цифровым оружием» и кому НАТО раздает его через Украину. Вместе с тем замминистра ранее отмечал многократный рост кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов после начала военной операции РФ на Украине. По его словам, больше всего атак фиксируется из Северной Америки и Евросоюза.

Украина 27 декабря выдвинула инициативу до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН «саммит мира». В качестве посредника Киев хотел бы видеть генсека ООН Антониу Гутерриша. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба при этом допустил приглашение на встречу России только после привлечения ее «к ответственности за военные преступления».

О перспективах инициативы — в материале «Ъ» «Вы саммит-то кто».

Леонид Уварчев