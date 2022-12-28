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Коммерсантъ FM
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В Восточно-Китайском море завершились российско-китайские учения

Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Китая завершили отработку практических задач в рамках учений «Морское взаимодействие-2022» в Восточно-Китайском море. Моряки тренировались освобождать захваченное судно, отрабатывали действия по спасению на море и провели тренировку по связи.

«Корабли двух стран при поддержке противолодочной авиации совместно осуществили поиск подводной лодки условного противника и выполнили залп реактивными глубинными бомбами»,— говорится в сообщении Минобороны РФ (цитата по «Интерфаксу»). Проведены артиллерийские стрельбы по мишени, которая имитировала надводный боевой корабль. Воздушные мишени были поражены зенитными ракетами и артиллерией. В общей сложности выполнено больше 10 боевых упражнений, отмечает Минобороны.

Учения «Морское взаимодействие-2022» проходили 21–27 декабря. Российскую сторону представлял флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». В учениях принимали участия фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». От КНР были задействованы эскадренные миноносцы «Цзинань» и «Баотоу», фрегаты «Биньчжоу», «Яньчэн», корабль комплексного снабжения и дизельная подводная лодка.

Леонид Уварчев

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