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Южноуральцы стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram

Жители Челябинской области в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора в Челябинской области за год увеличился на 10%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают почти на 45% больше женщин. Любимые дни для серфинга в cети – с пятницы по воскресенье, именно в конце недели в сети фиксируется максимальный трафик.

Многие жители региона переводят общение в Telegram – уже 77% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Алло, говорите!

Южноуральцы любят общаться по мобильному. Ежедневно они проговаривают более 4,6 млн минут. Пик переговоров приходится на среду и вторник – именно в эти дни фиксируется наибольший объем голосового трафика. А вот меньше всего минут обычно бывает в воскресенье. Мужчины и женщины одинаково любят разговаривать по телефону, в том числе используя технологию VoLTE. Она обеспечивает чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Чаще всего жители региона общаются с собеседниками из России, Казахстана, Таджикистана и Белоруссии.

Книги или фильмы

Южноуральцы стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 20%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился почти на 30% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

В тренде гаджеты из Поднебесной

У южноуральцев вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом число таких устройств увеличилось на 10%. Чаще всего жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme. Снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков. Тенденция связана с тем, что мобильный интернет приходит в глубинку, где жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Как отмечает Сергей Денисов, директор МегаФона в Челябинской области, компания в 1,5 раза расширила ёмкость 4G и увеличила скорость интернета в крупных городах, селах и деревнях региона. Локации для улучшения помогли определить инструменты Big Data – в итоге в план работ попали почти 200 мест в самых разных районах области. Улучшения коснулись свыше 300 тысяч южноуральцев.

ПАО «МегаФон»

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