Активы «Алева» ушли за бесценок

Дебиторская задолженность АО «Алев», которому в Самаре принадлежит малосырзавод «Кошкинский», в размере более 665 млн рублей продана с торгов Руслану Ушакову за 221 тыс. руб. Господин Ушаков в прошлом возглавлял правовой департамент администрации Тольятти. Примечательно, что из 665 млн руб. 619 млн руб. компании задолжало АО «МСЗ “Кошкинский”», которое также в процедуре банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Права требования АО «Алев» к компаниям и индивидуальным предпринимателям на общую сумму более 665 млн руб. проданы с торгов за 221 тыс. руб. Покупателем выступил Руслан Ушаков. В 2015–2017 годах он возглавлял правовой департамент администрации Тольятти. Кроме того, Руслан Ушаков возглавлял ООО «Золотая Россыпь» и ООО «Советник», зарегистрированные в Нижневартовске. В списке дебиторов компании «Алев»: АО «МСЗ “Кошкинский”» (665 млн руб.), ООО «Молочная индустрия» (13 млн руб.), ООО «Петровский форт» (29 млн руб.), ООО «СФК» (1,7 млн руб.) и т.д.

АО «Алев» зарегистрировано в 1994 году в с. Кошки Кошкинского района Самарской области, однако основные активы ГК «Алев», одного из крупнейших производителей молочной продукции в Поволжье, располагались в Ульяновской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками компании до 2018 года были Александр Ивлев, Валерий Гладощук и Камиль Заппаров. В 2018 году 100% акций приобрела Татьяна Иншакова. В списке бывших руководителей значатся: Максим Бырдин, Виталий Загоруйко, Александр Ивлев и Сергей Колотьев. Общая сумма требований кредиторов компании превышает 2,5 млрд руб.

Основной должник в списке — МСЗ «Кошкинский» является одной из структур ГК «Алев». В 2018 году организации холдинга начали банкротиться одна за другой. В 2020 году самарская структура федеральной ГК «Русагро» — ООО «Молочные продукты “Русагро”» приобрела на торгах имущество маслосырзавода «Кошкинский» почти за 115 млн руб.

АО «МСЗ “Кошкинский”» создано в 1996 году в Самарской области. Основной вид деятельности компании — производство сливочного, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и т.д. Выручка «Кошкинского» в 2017 году превысила 2,4 млрд руб., прибыль составила порядка 11 млн руб.

В прошлом году один из крупнейших кредиторов «Алева» — Россельхозбанк потребовал привлечь Татьяну Иншакову, выкупившую в 2018 года акции «Алева» и принявшую решение о ликвидации компании, ликвидатора «Алев» Ивана Кочкурова и «Молочные продукты “Русагро”» к субсидиарной ответственности. Как следует из материалов дела в электронной картотеке суда, по данным кредитора, ГК «Русагро», купив права требования у ВТБ, обеспечило себе контроль над процедурой использования залогового имущества должника до реализации. Как указали представители Россельхозбанка в суде, Татьяна Иншакова и Иван Кочкуров являются лицами, аффилированными с «Русагро». Суд определил, что аффилированность ответчиков с «Русагро» не доказана, а заключение договора об уступке прав между ВТБ и «Молочными продуктами “Русагро”» не свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны «Русагро».

Как поясняет член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, активы в виде дебиторских задолженностей могут быть интересны с точки зрения инвестиций, к тому же Руслану Ушакову имущество досталось по сравнительно низкой цене: «Цена дебиторской задолженности зависит от множества факторов, но изучив объект продажи, а именно права требования и суммы, можно сказать о небольшой сумме сделки, чем можно было бы рассчитывать».

Сабрина Самедова