Одним разом не исправить

Госсовет Татарстана после новогодних праздников продолжит вносить изменения в Конституцию республики, чтобы выполнить все требования федерального законодательства. Об этом вчера сообщил спикер парламента Фарид Мухаметшин, не уточнив, какие новые правки ждут основной закон республики. Господин Мухаметшин назвал «мудрым» решение Госсовета переименовать должность президента Татарстана до конца этого года, поскольку это была «главная задача», а демарш депутатов «сыграл бы на руку недругам на Западе». Он считает, что в итоге это устроило и федеральный центр, и население республики. В руководстве РФ призвали «относиться с уважением» к такому решению Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

О том, что депутаты планируют внести новые поправки в конституцию Татарстана в 2023 году, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил вчера на итоговой пресс-конференции в парламенте. «Да, у нас остались еще вопросы, тем более по конституции, которые будем рассматривать, возможно, на январской сессии»,— сказал господин Мухаметшин. По его словам, если в парламенте не успеют «все согласительные процедуры пройти», то корректировки внесут в феврале.

Напомним, 23 декабря парламент Татарстана принял закон о поправках в конституцию республики. Согласно ему, должность президента республики будет переименована в главу. Кроме того, появится дополнительное название высшего должностного лица региона — раис Республики Татарстан. Это слово с арабского языка переводится как председатель, начальник. Внесенные изменения предусматривают переходное положение: действующий руководитель Татарстана Рустам Минниханов продолжит называться президентом до окончания срока своих полномочий в 2025 году. Также была внесена поправка, позволяющая в будущем без проведения референдума изменить ст. 1 конституции региона, где говорится о суверенитете республики.

Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим своего президента. Этот пост с 2010 года занимает Рустам Минниханов, сменивший первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Тогда же в федеральном законодательстве впервые появилась норма о том, что руководитель региона не может называться президентом. Но до конца 2022 года Татарстан отказывался вносить изменения в конституцию.

Такое решение парламента Фарид Мухаметшин считает «мудрым». «Считаю, что мудро поступили депутаты, поддержав мнение нашего населения (имеется в виду, что Рустам Минниханов в 2020 году избирался как президент республики.— „Ъ“)»,— сказал спикер. По его словам, депутаты «готовились к этому вопросу» в «такой трудный период для страны». «Мы поддержали федеральный закон. Изменили название президента»,— констатировал он. Господин Мухаметшин добавил, что «попытки недружественного Запада расколоть субъекты, привлечь внимание к проблемам, которые всегда будут иметь место в жизни любого государства, любой республики, не оправдались».

При этом Фарид Мухаметшин полагает, что решение переименовать должность президента, пусть и не сразу с 2013 года, устроило федеральный центр. «Думаю, это с пониманием было воспринято и федеральным центром. В это время показывать какое-то недоверие в стране, это сыграло бы только на руку недругам на Западе»,— сказал он. Спикер уверен, что в Татарстане «все сделали так, как надо было сделать». «Привели в соответствие название главы государства. Высшее должностное лицо в конституции теперь не называется президент»,— объяснил он. По его словам, «эта была главная задача», которую «сделали, не противопоставляя себя ни федеральному центру, ни тому, кто не хочет с этим мириться».

Он отметил, что власти республики проводили с руководством РФ «согласительные процедуры», однако их детали раскрывать не стал. Господин Мухаметшин заключил, что «населением республики также, по получаемой мной информации, (решение Госсовета.— „Ъ“) было встречено с пониманием».

В свою очередь в Кремле призвали «относиться с уважением» к решению Госсовета Татарстана. «Нет, не могу, а зачем ее оценивать? Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением»,— сказал вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу оценить инициативу депутатов республики (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем сенатор Андрей Клишас ранее заявлял, что «Татарстан должен выполнять положения федерального закона точно в установленный срок» и «это касается всех положений федерального законодательства». Напомним, что по федеральным законам республика должна была внести все изменения к 1 января 2023 года.

На прошлой неделе депутаты республики подготовили проект изменений в конституцию из 63 поправок. Из основного закона предлагалось убрать статью о гражданстве республики, упоминания суверенитета республики и ссылки на договор о разграничении полномочий между республикой и РФ. Также исключалась обязанность кандидата на высший пост в республике знать татарский язык. Предлагалось также ограничить пребывание главы региона у власти двумя сроками, но при этом предыдущие президентские сроки Рустама Минниханова «обнулялись». Этот проект вызвал критику депутатов. В итоге он был отозван. Но глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин отметил, что «материалы, которые были наработаны» при подготовке этого проекта, «будут востребованы в недалеком будущем».

Какие именно поправки планируется внести в конституцию Татарстана после новогодних каникул, Фарид Мухаметшин вчера не уточнил. «Без комментариев»,— сказали „Ъ“ в пресс-службе Госсовета.

Кирилл Антонов