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Зная прикуп

В Сочи 80% недвижимости приобретается в инвестиционных целях

Сочи является лидером среди российских регионов по количеству инвестиционного жилья. Об этом свидетельствует исследование рынка элитной недвижимости компанией Nedvex. Следом за олимпийской столицей, где, по данным аналитиков, 80% объектов приобретается в инвестиционных целях, идет Москва, где только 18% «элитки» покупают с целью вложения средств. Эксперты считают, что это связано с ростом привлекательности Сочи в качестве всесезонного курорта, а также высокодоходностью рынка аренды апартаментов.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Согласно исследованию Nedvex Group, на сегодняшний день 80% недвижимости в Сочи приобретается в инвестиционных целях. Эксперты связывают это с тем, что инвестиции в элитную недвижимость на курорте наиболее выгодные среди других регионов, поскольку за последние пять лет цены на квадратные метры в олимпийской столице растут ежегодно в среднем на 41%. В Москве же этот показатель, по данным аналитиков, находится на уровне 18%.

«2021 год оказался ажиотажным. Нарастающий дефицит предложения вызвал резкий скачок стоимости, что делало высокодоходными спекулятивные инвестиции от перепродажи. Сегодня же, в условиях стабилизации баланса спроса и предложения, инвесторы делают свой выбор в пользу бизнеса, который основывается на сдаче жилья в аренду»,— говорится в исследовании Nedvex Group.

Анализируя привлекательность инвестиций в элитную недвижимость Сочи, эксперты приходят к выводу, что, во-первых, это выгодно для инвестора, поскольку, приобретая на курорте квартиру в ипотеку с последующей ее сдачей в аренду, клиент покрывает свой ежемесячный платеж. Во-вторых, по данным аналитиков, доходность от одного объекта элит-класса в Сочи может достигать 18% годовых. В-третьих, покупая недвижимость в Сочи, клиент покупает готовый бизнес, который не требует лишних усилий: управление номером ложится на отельера, а инвестор просто получает свой доход.

«Недвижимость всегда считалась одним из самых надежных видов инвестиций, особенно в условиях экономической турбулентности: строительная отрасль меньше всего подвержена кризису, на рынке всегда присутствует стабильный спрос, а цены растут. Курсовые колебания и лихорадка на рынке дополнительно повысили рейтинг недвижимости — сегодня это самый востребованный способ сбережения своих средств. Кроме того, недвижимость — физический актив, который не может обесцениться, в отличие от других нематериальных финансовых инструментов»,— комментирует генеральный директор Nedvex Юлия Хлуднева.

«Недвижимость — физический актив, который не может обесцениться, в отличие от других нематериальных финансовых инструментов»

По словам эксперта, недвижимость в Сочи — это готовый бизнес с возможностью получать пассивный доход. Например, сегодня самый перспективный с точки зрения инвестиций продукт, по мнению госпожи Хлудневой,— сервисные апартаменты и комплексы с отельным оператором. Доходность в таких проектах, по ее словам, больше за счет инфраструктуры и качества продукта. «В таких проектах понятный сценарий пассивного дохода, поскольку это работающий бизнес с гарантией по доходу от отельного оператора. Такие проекты более жизнеспособные на рынке, и срок их эксплуатации выше»,— говорит гендиректор Nedvex.

Как отмечает основатель компании Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская, доходность от краткосрочной и долгосрочной аренды недвижимости в Сочи намного выше, чем в любом другом регионе России. «С каждым годом Сочи все больше преображается и отвечает запросам самой изысканной публики. Круглогодичность, развитая инфраструктура курорта выгодно отличает его от других курортных городов страны. Однако важно учитывать характеристики проекта, чтобы он был ликвидным и находился в правильной локации»,— говорит госпожа Бурлаковская.

Наиболее распространенная схема инвестирования в сочинские объекты следующая: клиент приобретает лот, управление номером берет на себя отельер, а инвестор — получает стабильный доход от сдачи «квадратов» в аренду. К примеру, бутик-отель Verdi, который был запущен летом этого года, уже, по данным руководства объектом, перевыполнил загрузку на 25%. С июня по ноябрь загрузка отеля в среднем составила 75% — вместо прогнозируемых 50%.

По информации создателя компании ProStore Недвижимость Вероники Макут, с 2020 года стоимость квадратного метра в Сочи выросла почти в 4,5 раза: с 70 тыс. руб. до 300 тыс. руб. в комфорт- и бизнес-классе, а в сегментах элит и премиум — с 250 тыс. руб. до 850 тыс. руб.

«Из-за введенного моратория спрос постоянно рос, а количество предложения продолжало снижаться, что, безусловно, сыграло на руку инвесторам. Времена изменились. На рынок стало выходить больше новых объектов — это, в свою очередь, привело к повышению конкуренции между застройщиками. Сочи — единственный в России круглогодичный курорт. Люди хотят здесь отдыхать и жить. Это делает Сочи одним из самых перспективных городов побережья страны. Поэтому сегодня огромный потенциал наращивают апартаментные отели, которые можно приобрести с использованием субсидированной ипотеки и на выгодных условиях»,— говорит госпожа Макут.

Юлия Хлуднева отмечает, что сегодня в регионе остро ощущается дефицит нового качественного предложения — продукта, который мог бы действительно закрыть все потребности клиента. Именно поэтому, по ее мнению, спрос на современные объекты элит-класса в Сочи непрерывно растет. Средний чек в сегменте премиального жилья в 2021 году, по данным Nedvex, составлял 16,3 млн руб., в 2022 году — 23,73 млн руб. «После Олимпиады город сильно изменился, и сегодня Сочи продолжает преображаться. Дополнительно повысить привлекательность региона позволят принятие нового генплана и выход новых КРТ-проектов»,— резюмирует госпожа Хлуднева.

По данным мэрии Сочи, на сегодняшний день на сопровождении в городском департаменте инвестиций и развития МСП находится 43 инвестиционных проекта, что на 12 больше, чем в 2021 году. По ним в экономику курорта планируется привлечь более 406 млрд руб. и создать около 22 тыс. рабочих мест. «Традиционно для города большее количество инвестиционных проектов реализуется в санаторно-курортной и туристической сферах. В 2022 году их 25 с общим объемом инвестиций 294,5 млрд руб. Информация по всем сопровождаемым проектам передана в НИИПГ для учета в новом генплане»,— говорит директор департамента инвестиций и развития МСП администрации Сочи Григорий Рыгалов.

Василий Хитрых

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