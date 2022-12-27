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Коммерсантъ FM
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Бербок: Германия не станет поддерживать с нынешней Россией нормальные отношения

Германия не считает возможными нормальные отношения с нынешней Россией, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В интервью телеканалу Digi 24 она также заявила, что путь Украины в Евросоюз (ЕС) будет нелегким и долгим.

«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий — мы сейчас живем в другой реальности» — так ответила госпожа Бербок на вопрос интервьюера, можно ли иметь какие-либо отношения с Россией.

Говоря о работе по вступлению Украины в Евросоюз, министр заявила, что руководство ЕС поддержит страну в процессе изменения национального законодательства. «Украинцы каждый день борются за право свободно выбирать свое будущее. И видят это будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению» — так Анналена Бербок прокомментировала процесс интеграции.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного приема в соответствии с «новой специальной процедурой». 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление. 23 июня Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку статуса кандидата. 23 июня Совет ЕС присвоил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Подробнее о политике ФРГ в отношении России — в материале «Ъ» «Формула нелюбви».

Мария Федотова

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