Протестам не нашлось оправдания

Нижегородский облсуд отклонил апелляционную жалобу журналистки Натальи Резонтовой, осужденной за организацию в Нижнем Новгороде митингов в поддержку Алексея Навального. В ноябре суд на полтора года ограничил ей свободу за репосты анонсов акций протеста, посчитав их угрозой массового заражения людей коронавирусом. Осужденная настаивает, что обвинение построено на показаниях свидетелей из числа полицейских и их информаторов, которые митинговать не пришли, а репосты нельзя расценивать как призывы. Обжаловать приговор дальше, впрочем, она не намерена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Резонтова не смогла доказать свою непричастность к организации протестных акций

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Наталья Резонтова не смогла доказать свою непричастность к организации протестных акций

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу журналистки Натальи Резонтовой на приговор по «санитарной» ст. 236 УК РФ о нарушении эпидемиологических правил. В ноябре женщину осудили на полтора года ограничения свободы за репосты анонсов митингов в поддержку Алексея Навального со страниц в соцсетях. Ей запрещено участвовать в протестных акциях, выезжать из Нижнего Новгорода и менять место жительства без согласия органов ФСИН, а также нужно ежемесячно отмечаться.

Протестные акции, связанные с арестом Алексея Навального, прошли после его возвращения из германской клиники «Шарите», где он лечился после отравления, прошли 23 и 31 января 2021 года. По подсчетам оппозиции, митинги собрали по 5 тыс. человек, полиция насчитала 1,5 тыс. и 1 тыс. протестующих соответственно.

Организаторами акций следствие сочло бывшего главу местного штаба Навального (вместе с другими штабами признан экстремистским и ликвидирован) Романа Трегубова, Наталью Резонтову и неустановленных лиц. Согласно материалам дела, публикуя призывы выходить на митинг, они создали угрозу массового заражения людей коронавирусом и нарушили действовавший указ губернатора об антиковидных ограничениях.

Избежать заражения помогли «слаженные действия полиции», которая разогнала протестующих, не соблюдавших социальную дистанцию и пришедших без масок и перчаток, решил Нижегородский райсуд в приговоре.

Доказательствами по делу стали и записи с видеокамер, на которых видно, как Наталья Резонтова с мегафоном координировала протестующих. За организацию несогласованных акций ее сначала оштрафовали, а затем возбудили уголовное дело. Роман Трегубов вскоре уехал за рубеж, Наталья Резонтова пять месяцев провела под домашним арестом после посещения антивоенных пикетов с сумкой в цветах украинского флага. Формальным поводом в органах ФСИН назвали отсутствие журналистки дома во время проверки соблюдения ею ограничительных мер. Во время суда журналистке запретили пользоваться телефоном, почтой и выходить в интернет.

Возражая доводам гособвинителя, она убеждала суд в том, что полицейские сами создавали угрозу заражения коронавирусом, преграждая дорогу колонне протестующих, многие из которых были в масках и перчатках. Обвинительный приговор Наталья Резонтова называла политическим, считая его местью властей за свое участие в выборах в гордуму Нижнего Новгорода от партии «Яблоко».

Из оглашенной в суде апелляционной жалобы следовало, что Наталья Резонтова как журналист пользуется своими страницами в соцсетях, но назвать их популярными из-за небольшого количества подписчиков было нельзя. Чтобы увидеть репосты анонсов протестов, пользователи должны были заходить именно на ее страницы. При этом обвинение в основном построено на показаниях свидетелей, которые не знали журналистку, а значит, специально не искали ее страницы, настаивала защита. «Наталья Резонтова не отрицала размещение публикаций, однако не признала участие в организации митингов в составе группы. В соответствии с нормами Уголовного кодекса лицо, действующее в группе лиц без предварительного сговора, не может нести ответственность за действия, совершенные другим лицом», — подчеркнул адвокат Юрий Сидоров.

Защитник отметил, что многие участники митингов узнали о них из других источников в интернете, но никто из них не указал на публикации Натальи Резонтовой. Те же, кто вспомнил ее соцсети, были сотрудниками полиции либо скрытыми свидетелями, добавила представитель осужденной Марина Чуфарина, считая, что они не посещали протестные акции и, очевидно, не могли заразиться на митингах, поэтому состава преступления нет.

Сама Наталья Резонтова настаивала, что не занималась организацией митингов, а протестующие граждане приходили сами, выражая свою гражданскую позицию. «Их никто не звал. Они не бараны, они выходили поддержать своего лидера. У кого-то это был Навальный, кто-то выходил по другим политическим взглядам, помня мое участие в выборах. Мои репосты никоим образом их не стимулировали, эти люди самостоятельные и политически активные», — подчеркнула Наталья Резонтова. Все митингующие были в масках и перчатках, которые, к тому же, им раздавали, отметила журналистка, попросив отменить в жалобе ограничение свободы. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены обвинительного приговора прежним. Наталья Резонтова сказала «Ъ», что не видит смысла обжаловать его в кассации.

Роман Рыскаль