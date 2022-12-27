«Ситимобил» обратился в полицию в связи с утечкой данных

Онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил» обратился в правоохранительные органы в связи с утечкой данных клиентов и водителей. Об этом «Интерфаксу» сообщила PR-директор «Ситимобила» Екатерина Зубенина. По ее словам, с 23 декабря проходит внутреннее расследование, которое позволит определить, какие еще данные стали доступны злоумышленникам.

«Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса»,— заявила представитель «Ситимобила». По ее словам, большинство этих номеров уже были слиты в результате утечек у других сервисов, однако ответственности компании это не умаляет.

Компания уведомила Роскомнадзор об инциденте в установленные законом сроки, а также обратилась в полицию. Госпожа Зубенина отметила, что компания не хранит на серверах широкого перечня персональные данные пользователей, старается держать их обезличенными.

«Мы сожалеем, что допустили такую ситуацию, которая показала необходимость принятия оперативных мер для улучшения системы информационной защиты»,— сказала Екатерина Зубенина.

Ранее в открытом доступе оказалось около 4 тыс. фотографий паспортов, принадлежащих водителям службы заказа такси «Ситимобил». Фотографии паспортов находились на сервере, путь к которому относится к доменной зоне city-mobil.ru (официальный сайт «Ситимобила»). Сегодня, 27 декабря, в соцсетях также появилась информация об утечке номеров телефонов клиентов и водителей.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «"Ситимобил" взял утечку на себя».

Мария Федотова