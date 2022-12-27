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Коммерсантъ FM
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Chery привезет в Россию гибридный кроссовер и новый седан

Компания Chery анонсировала новинки для российского рынка, которые появятся в продаже в 2023 году.

Фото: Chery

Фото: Chery

Обновления ожидают кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, а кроме того в России появятся модель Chery Tiggo 7 Pro Max и две новинки. Первой премьерой станет гибрид с тремя двигателями — бензиновым и двумя электромоторами — в сочетании с трансмиссией DHT. Вторым дебютантом российского рынка станет седан D-класса, который сама марка описывает как «флагманскую модель рынка Китая».

Напомним, в 2022 году Chery официально представила в России новый суббренд Omoda, первенцем которого стал кроссовер C5, дебютировавший осенью.

Максим Вершинин

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