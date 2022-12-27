Правительство Испании выделило на борьбу с инфляцией €10 млрд

Правительство Испании объявило о выделении нового пакета государственной помощи на борьбу с последствиями инфляции, в основном роста цен на энергию. €10 млрд будет направлено на различные налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, обнуление НДС на ряд ключевых продовольственных товаров (хлеб, молоко, яйца, сыр, фрукты, овощи, крупы) и прямую финансовую помощь малообеспеченным семьям с низким уровнем доходов — ниже €27 тыс. в год, которые получат по €200.

С начала военного конфликта на Украине, после которого в Европе резко выросли цены на энергоносители, испанские власти выделили в общей сложности €35 млрд на борьбу с инфляцией. В результате инфляцию в Испании удалось снизить с 11% в июле до 7% в ноябре.

Помимо уже перечисленных мер нынешний пакет госпомощи включает €300 млн прямых субсидий сельхозпроизводителям для оплаты топлива, замораживание цен на сжиженный газ (бутан) в баллонах, скидку 50% при покупке сезонного проездного билета на городской общественный транспорт.

Евгений Хвостик