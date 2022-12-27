Сегодня вечером, 27 декабря, пробки в Москве достигли 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Начавшийся в столице снегопад продлится до утра среды, 28 декабря, сообщал комплекс городского хозяйства.

Затруднения в движении наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. На МКАД трудности в движении есть на юго-востоке, востоке и северо-западе. Затруднено движение на ряде набережных, в том числе Котельнической и Кремлевской. В пробках стоят улицы Большая Лубянка и Неглинная. Также затруднено движение от Яузского до Страстного бульваров.

«С первых минут снегопада коммунальщики вышли на борьбу со снегом. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств»,— сообщает комплекс городского хозяйства.

Тем временем в аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны или отменены почти 30 рейсов.

Мария Федотова