ЦБ предложил снизить лимит возмещения по вкладам в валюте недружественных стран

ЦБ планирует обеспечить соразмерность расходов банков по уплате взносов в Фонд обязательного страхования вкладов с принимаемыми ими рисками. Для банков предлагается создать стимулы поддержания устойчивых долгосрочных пассивов, необходимых для финансирования экономики. Банк России для этого предлагает снизить лимит возмещения по вкладам в валюте недружественных государств.

«Порядок оценки финансового положения банка—участника системы страхования вкладов не учитывает, что банки с различным уровнем риска и качеством управления платят страховые взносы по единой ставке. База для расчета взносов определяется исходя из объема застрахованных вкладов, привлеченных банком, и не ограничена лимитом страхового возмещения по ним»,— поясняет ЦБ в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора», почему недостаточно существующих инструментов.

Для решения ситуации среди прочего регулятор предлагает «проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств».

Система страхования вкладов (ССВ) — государственный механизм защиты денег на банковских счетах. Основная идея работы ССВ заключается в проведении быстрых выплат вкладчикам из независимого финансового источника. Страховые взносы едины для всех банков—участников ССВ и подлежат уплате банком на ежеквартальной основе.

В марте председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее список стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ. В него вошли в том числе все страны G7, все страны ЕС и Украина. Тогда же список недружественных стран представил ЦБ. Официально недружественные страны появились у России в мае 2021 года. Затем список расширился.

Мария Федотова