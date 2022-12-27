Ярославль снова встал в десятибалльные пробки

Во вторник, 27 декабря, по состоянию на 18:00 Ярославль сковали десятибалльные пробки. По данным «Яндекс.Карт», движение затруднено почти на всех центральных дорогах города.

Наиболее сложная дорожная ситуация на улицах Советская, Первомайская, Свободы, Собинова, Победы, Свердлова, Республиканская, проспектах Октября и Толбухина. Затрудняет движение автомобилистам ДТП на въезде в Ярославль со стороны Московского проспекта.

Ожидается, что ситуация улучшится только к 21:00. К этому часу, по прогнозу сервиса, мощность пробок составит 4 балла.

В декабре Ярославль уже вставал в десятибалльные пробки. Неделю назад город парализовал мощный снегопад. Тогда на уборку дорог от снега было выведено 178 единиц дорожной техники.

Вероника Макарова

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