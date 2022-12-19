Ярославль встал в десятибалльные пробки

В центре Ярославля, на Московском и проспекте Фрунзе, на Суздальском шоссе затруднено движение. По данным Яндекс.Карт, основные магистрали города стоят в десятибалльных пробках. Также в пробках стоят автомобили в районе Пятерки.

Согласно картам, на пересечении улицы Гагарина и Московского проспекта произошло ДТП.

Как сообщают ярославцы в социальных сетях, быстрее добираться в разные районы города пешком, чем на общественном транспорте.

Власти Ярославля сообщают, что город сегодня убирали 78 единиц техники и 112 дорожных рабочих.

Алла Чижова

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