Мусорный полигон под Анапой планируют законсервировать в 2023 году

Власти Анапы планируют приступить к реализации масштабного проекта — консервации мусорного полигона в хуторе Красный. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Кубани (ЗСК) Николай Морарь «РБК Кубань».

По его словам, помимо консервации полигона, в следующем году начнут работу над актуализацией границ округов горно-санитарной охраны. После этого утвердят советующее положение.

«Однозначно с коллегами из профильного комитета ЗСК продолжим работу по актуализации округов горно-санитарной охраны. И следующий шаг — утверждение положения о курорте»,— отметил Морарь.

Как сообщал «Ъ-Кубань», эксплуатация полигона была прекращена по решению Анапского городского суда от 20 октября 2015 года. Иск в интересах ОАО «Аэропорт Анапа» подал новороссийский транспортный прокурор, указавший, что расположенная по соседству свалка привлекает птиц, которые создают опасность для полетов.

После закрытия полигон горел в жаркое время года. Так, в 2016 году на курорте был создан оперативный штаб, работы по ликвидации возгорания на полигоне ТБО велись круглосуточно. Для решения проблемы привлекались МЧС, авиация и местные предприятия.

В 2020 году на рекультивацию полигона собирались выделить 60 млн руб. Тогда свалку регулярно пересыпали грунтом для прекращения доступа кислорода и предотвращения горения.

Альбина Баразгова

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