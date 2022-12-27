Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область экспортировала 5 млн тонн зерна в 2022 году

С начала текущего года с территории Ростовской области было экспортировано 5 млн т зерна, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия.

По данным ведомства, в течение года экспортерам было выдано 2388 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Ранее сообщалось, что глава Ростовской области Василий Голубев вместе с губернаторами Ставрополья и Кубани обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой усилить контроль за вывозом зерна из страны иностранными трейдерами.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...