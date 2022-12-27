Ростовская область экспортировала 5 млн тонн зерна в 2022 году

С начала текущего года с территории Ростовской области было экспортировано 5 млн т зерна, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия.

По данным ведомства, в течение года экспортерам было выдано 2388 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Ранее сообщалось, что глава Ростовской области Василий Голубев вместе с губернаторами Ставрополья и Кубани обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой усилить контроль за вывозом зерна из страны иностранными трейдерами.

Анастасия Назарова