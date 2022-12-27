В центре Ярославля в новогоднюю ночь будет ограничено движение транспорта

В Ярославле вводится временное ограничение движения автомобилей на улицах Советской, Максимова, Кирова, Нахимсона, Андропова, Кедрова, Депутатском, Народном и Советском переулках, Советской площади и площади Челюскинцев с 19:00 часов 31 декабря 2022 до 06:00 часов 01 января 2023, сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

В этот же период на указанных участках вводится временное ограничение остановки и стоянки автотранспортных средств.

Ранее в центре Ярославля в целях обеспечения содержания улично-дорожной сети города было введено ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца. По сообщению пресс-службы, транспортные средства, нарушающие ограничения, будут эвакуированы.

Вероника Макарова

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