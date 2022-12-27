Большунова и Устюгова не будут наказывать за столкновение во время гонки на чемпионате России

В полуфинале спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в подмосковном Красногорске, столкнулись друг с другом на вираже трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийский чемпион Игр-2022 в Пекине Сергей Устюгов. В итоге они остались без финала соревнований, а Большунов в результате падения разбил лицо. Он заявил журналистам, что Сергей Устюгов спровоцировал столкновение. Жюри Федерации лыжных гонок России заявило, что лыжники не будут наказаны по итогам столкновения, поскольку их вины в случившемся нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Большунов после столкновения с Сергеем Устюговым

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Александр Большунов после столкновения с Сергеем Устюговым

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Я так понял, он это специально сделал. Конечно, я почувствовал зацеп и толчок, не сам же я упал. Травму не получил, но потерял на какое-то время сознание, пытался прийти в себя. Не понимал, где нахожусь. С Сергеем еще не виделись после гонки»,— прокомментировал инцидент Александр Большунов. «Я не специально, все быстро произошло. У меня нет конфликта с Большуновым. Если я не прав, я подойду и извинюсь»,— сказал, в свою очередь, Сергей Устюгов журналистам и добавил, что хотел опробовать более жесткую контактную борьбу (цитата по «РИА Новости»).

«Жюри считает, что это обоюдный рейс-инцидент, который не несет санкций в отношении двух лыжников. Вины спортсменов в падении нет»,— заявил представитель жюри журналистам. Спортсмены в результате столкновения не получили серьезных травм.

Этап в Красногорске завершится 28 декабря.

Мария Федотова